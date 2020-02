Rita Pereira e Carolina Patrocínio foram escolhidas pela Honest Greens para serem as embaixadoras da marca em Portugal. Depois de um enorme sucesso em Espanha, a cadeia de restaurantes, que oferece uma grande variedade de comida saudável para todos os gostos e sem obsessões, chega a Portugal com um primeiro espaço no Parque das Nações, em Lisboa.

A inauguração decorreu esta quinta-feira, dia 27, contando com a presença de várias figuras públicas, influencers digitais e, claro, das duas famosas embaixadoras.

O Fama Ao Minuto marcou presença no evento, não perdendo a oportunidade de conversar com Rita Pereira.

Não sou uma pessoa muito magra, também não sou uma pessoa gorda, sou uma pessoa equilibrada

Como é que a Rita se sentiu ao ser escolhida para ser embaixadora da marca em Portugal?

Não conhecia, fui investigar sobre a marca e depois tive a sorte de ir a Madrid para conhecer. Foi das 10h30 até às 16h30 a comer sem parar. Fiquei completamente fã e, acima de tudo, super orgulhosa de ser escolhida para ser embaixadora. Para mim, neste momento, esta marca é única em Portugal. É uma mistura perfeita entre o saudável e o muito saboroso. A partir do momento em que o meu namorado vem aqui comer, eu percebo que isto é para toda a gente. Ele não é nada da comida saudável e dos verdes e adorou o Honest Greens.

Um dos lemas desta marca é: 'somos aquilo que comemos'. Tendo em conta aquilo que come habitualmente, como é que a Rita se define?

Defino-me como uma pessoa que come de forma equilibrada, e isso vê-se. Não sou uma pessoa muito magra, também não sou uma pessoa gorda, sou uma pessoa equilibrada. Tenho as formas, tenho a cintura como quero, treino... Como num dia feijoadas, noutro dia Honest Greens e no seguinte McDonald's. Sou mesmo uma pessoa equilibrada.

A Rita faz parte daquele grupo de pessoas para as quais comer de forma saudável acaba por tornar-se um sacrifício necessário?

Não, não. Eu costumo dizer, e isto é mesmo verdade, que não sei o que é comer de forma saudável porque isso é o meu dia a dia. Já era assim em casa dos meus pais. Os meus pais sempre tiveram uma alimentação muito mediterrânica. Essa alimentação é isso que vemos aqui no restaurante, comer um bocadinho de tudo.

Para mim não há pressão nenhuma. A única pressão é que eu gosto de ganhar

Há duas semanas regressou à apresentação com a estreia da nova temporada de 'Dança com as Estrelas', na TVI. Como está a correr esta que é para si a sua segunda edição como apresentadora?

Está a correr muito bem, estou a adorar. Sinto-me muito mais à vontade, muito mais confiante.

É público que as audiências do 'Dança com as Estrelas', para já, não estão a correr como esperado.

Sim, não temos ganhado e eu gosto de ganhar.

Sente uma pressão acrescida devido aos resultados?

Para mim não há pressão nenhuma. A única pressão é que eu gosto de ganhar. Obviamente que gostava de ganhar, mas o facto de ainda não ter ganho nestas duas galas faz com que eu tenha ainda mais garra para a terceira gala. A única coisa que acresce é a garra que eu tenho e a vontade de ganhar.

Em relação aos concorrentes, já tem os seus favoritos?

Tenho, mas não posso ter. Eu sou a apresentadora [risos].

A Rita estava expectante e nós acabámos por ficar também, como é que reagiu o seu filho, Lonô, ao vê-la na TV?

Então não é que ele me reconheceu? O meu namorado fez um vídeo. Ele estava sentado numa cadeirinha, levantou-se e começou a andar para a televisão. Para mim, aquele momento foi a coisa mais amorosa da noite.

Nesta terceira gala vamos voltar a vê-la dançar?

Esta semana, por acaso, não vou dançar. São opções da produção. Não é que eles não gostem, é só porque o Pedro Teixeira tem muitas gravações da novela e não consegue conciliar comigo.

E a Rita, quando é que regressa às novelas?

Para já, não tenho propostas.

