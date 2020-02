Este domingo, dia 16, foi muito importante para Rita Pereira. A atriz e agora também apresentadora regressou ao pequeno ecrã com um projeto que lhe dá muito gozo: o programa 'Dança Com As Estrelas'.

A acompanhar tudo de perto esteve o companheiro, Guillaume Lalung, bem como o filho, o pequeno Lonô, de um ano.

Um vídeo mostra o menino a reconhecer a mãe quando a vê na televisão (pode vê-lo na galeria).

Curiosamente, durante o programa e em conversa com Carolina Deslandes, este era um desejo que Rita tinha expressado ter.

