Cristina Ferreira conduziu esta manhã de sábado, 13 de janeiro, mais uma edição da conferência 'Cristina Talks', com a qual tem percorrido o país. Na plateia da Altice Arena contou, no entanto, com presenças muito especiais.

Joana Marques, que se sabe ser muito crítica em relação a Cristina em diversas edições da rubrica 'Extremamente Desagradável', da Rádio Renascença, assistiu ao espetáculo na plateia e ao seu lado teve dois amigos que Cristina também conhece muito bem: Goucha e o marido Rui Oliveira.

Cristina Ferreira acabou até por assinalar estas presenças num discurso em palco, tendo feito referência ao espetáculo 'DesConfia', que a humorista vai dar nesta mesma sala já no próximo mês de março: "Joana, venho cá ver-te depois a tentares não motivar alguém, porque isso também é preciso. Cada um segue o seu caminho".

Veja na galeria o vídeo com estas declarações, bem como a foto que mostra Joana, Goucha e Rui na plateia da Altice Arena.

