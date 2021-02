A TVI celebra este sábado, dia 20, 28 anos e a data será assinalada com uma emissão especial, gravada em vários pontos do país, que reunirá 30 caras conhecidas. O que terá, então, preparado a SIC para combater este direto especial?

A estação de Francisco Pinto Balsemão vai manter os formatos habituais de sábado.

Será o programa 'Estamos Em Casa', com a apresentação do elenco de 'Golpe de Sorte', a tomar conta da manhã.

Depois do 'Primeiro Jornal', segue-se a entrevista do 'Alta Definição' com a atriz Sofia Alves e, posteriormente, o programa 'Regresso Ao Futuro', com a condução de João Manzarra e Cláudia Vieira. A tarde termina com a estreia do filme 'O Primeiro Encontro'.

Logo após o 'Jornal da Noite', a sitcom 'Patrões Fora' promete levar o bom humor a casa dos espectadores. Segue-se, depois, o último episódio da série 'Golpe de Sorte'.

Já ao final da noite, serão emitidos o 'Terra Nossa - Braga' e o documentário 'Os Sonhos Não Têm Teto', sobre a vida de David Carreira.

