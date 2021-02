A TVI tem este sábado, dia 20, motivos para celebrar. A estação de televisão completa o seu 28.º aniversário, uma data que será assinalada com uma emissão "muito especial dedicada a Portugal e aos portugueses".

'Parabéns Portugal' é o nome da "emissão única que juntará o entretenimento e a informação da estação, numa viagem imperdível pelo país, em busca de bons motivos para pôr os espectadores a sorrir".

"Nesse dia estaremos focados no melhor que o presente tem para nos oferecer e de olhos postos num futuro, que acreditamos todos, será uma oportunidade única para nos reinventarmos e reconectarmos, dando ainda mais valor ao que é nosso", promete a TVI em comunicado enviado à imprensa.

A festa será memorável e contara com 30 caras da estação, que vão fazer-lhe companhia em vários palcos ao longo de 9 horas de emissão.

Os apresentadores escolhidos para a festa

"A partir da TVI, em Queluz, mas também a partir de Lisboa, Porto, Ponte de Lima, Covilhã, Reguengos de Monsaraz e Tavira, sem esquecer os arquipélagos da Madeira e dos Açores", anuncia a estação de Queluz de Baixo.

Em estúdio, em Lisboa, vão estar nomes como Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes, Pedro Teixeira, Ruben Rua, Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos, Iva Domingues e Nuno Eiró, mas haverá muitas outras caras da estação espalhadas pelo país.

A Norte do país, Rita Pereira leva-nos até à cidade do Porto e Santiago Lagoá a Ponte de Lima. Manuel Luís Goucha, Alice Alves e Susana Pinto rumam a Sul, mais propriamente até Reguengos de Monsaraz, Estremoz e Tavira. A dupla Inês Gutierrez e João Montez assinala a data a partir da Covilhã, enquanto Mónica Jardim estará em Lisboa.

A festa estende-se à informação: o 'Jornal da Uma' vai ser apresentado em quatro cenários em simultâneo, pela primeira vez na televisão portuguesa, com quatro jornalistas em regiões diferentes: João Fernando Ramos estará na Covilhã; Sara Pinto em Tavira; Ana Sofia Cardoso em direto de Reguengos; e Lurdes Baeta em Ponte de Lima.

"O 'Jornal das 8' vai ser emitido em simultâneo no Porto, a partir do The Yeatman Hotel, com a apresentação de Pedro Mourinho, e em Lisboa, com José Alberto Carvalho, desde o icónico Cristo Rei", informa a TVI.

Que surpresas estão preparadas?

Esta emissão especial contará com "atuações musicais, muito humor, alegria e todos os ingredientes que não podem faltar numa festa de aniversário".

"Em dia de emissão especial, também a Informação vai contar com convidados musicais notáveis. O artista portuense Pedro Abrunhosa abre o 'Jornal das 8' e no final do noticiário, Mariza vai presentear o país com uma atuação emocionante".

As palavras de Nuno Santos

"A nossa estação tem um compromisso com Portugal e com os portugueses. Num tempo tão vertiginoso e incerto como o nosso, a TVI cumpre uma função social importante: liga as pessoas, informando com confiança e entretendo com emoção", afirma Diretor Geral da TVI.

"A TVI sempre esteve na vida de Portugal, como uma televisão de proximidade. Assim será no futuro. Seja em que dispositivo for, a que horas for, em que formato nos quiser ver", termina, dando conta de que também esta emissão será feita com a proximidade a que a TVI já habituou os espetadores.

