Depois da TVI ter sido líder este domingo, o último de 2020, Daniel Oliveira recorreu à sua página de Instagram para destacar as conquistas que o seu canal tem conseguido ao longo dos últimos tempos.

"A SIC fecha os domingos de 2020 com 45 vitórias em 52 possíveis. É a única estação a subir face a 2019 aos domingos, registando 19% de valor médio (uma subida de 1.5 de share) e a única generalista que vai subir o seu valor médio de share anual, como dizem os números oficiais. Obrigado a quem vê! Parabéns a quem faz! Boa semana", escreveu, esta segunda-feira, na rede social.

Perante as palavras do diretor da SIC, foram muitos os seguidores que deram os parabéns pelos bons resultados, mas também houve quem confessasse: "Já chateia esta competição de audiências. Por amor da santa! Passa à frente". Veja todas as reações na publicação abaixo:

