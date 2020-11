Depois dos bons resultados da semana anterior, onde conseguiu vencer nas tardes de domingo com o programa 'Domingão', a TVI teve um novo deslize nas audiências televisivas.

"Ontem, a SIC conquistou, mais uma vez, o coração dos portugueses. Fomos líderes com 17,9% de share. Obrigado por estar sempre connosco", anuncia a estação de Paço de Arcos nas suas redes sociais.

Ainda de acordo com a mesma publicação, a SIC venceu as audiências na informação da tarde com o 'Primeiro Jornal', à tarde com 'Domingão', à noite com o 'Jornal da Noite' e, por fim, no horário de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' - de Ricardo Araújo Pereira.

No entanto, 'O Noivo é Que Sabe', da SIC, não fez parte da liderança e deu a vitória ao programa 'Big Brother' - que neste horário deu a liderança à TVI.

Leia Também: SIC ou TVI: Quem liderou as audiências no 2.º mês de Cristina na direção?