Boas notícias para a SIC. O canal de Paço de Arcos recuperou a liderança depois de largos meses a perder contra a TVI.

Os números foram apresentados nas páginas de Instagram dos dois canais.

"SIC, todos contam. E todos fizeram da SIC o canal mais visto em abril. [...] A SIC regressou à liderança com + 3 milhões 629 mil espectadores e um share de 14.5%, aumentando para 0,7% a diferença face à concorrência".

Já a TVI ficou com 13,8 de share porém, "no acumulado do ano, a TVI lidera com 14,8%", pode ler-se na página do canal de Queluz de Baixo.