Rogério Samora morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, depois de vários meses de luta após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', em julho.

Assim que a notícia da sua partida se tornou pública, começaram desde logo a surgir várias homenagens e a SIC fez questão de enviar um comunicado às redações onde lamenta a grande perda.

"É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte do Rogério Samora, um homem e ator notável, com um talento ímpar na arte de representar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos", começa a nota.

"A toda a família e colegas, endereçamos as nossas sentidas condolências. Obrigado, Rogério Samora", acrescentaram, destacando de seguida muitos projetos em que o ator trabalhou no canal.

"O ator Rogério Samora participou em várias séries e novelas da SIC, entre as quais destacamos: ‘Médico de Família’, ‘Jornalistas’, ‘Ganância’, ‘Residêncial Tejo’, ‘Fúria de Viver’, ‘O Jogo’, ‘Rosa Fogo’, ‘Sol de Inverno’, ‘Mar Salgado’, ‘Poderosas’, ‘Amor Maior’, ‘Golpe de Sorte’, ‘Nazaré’. ‘Amor Amor’ foi o seu último trabalho", terminaram.

