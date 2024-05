O programa 'Curto Circuito', da SIC Radical, tem um novo apresentador. É o humorista Manuel Rosa. "Começou a fazer stand up comedy com 15 anos, em 2019", destacaram no comunicado enviado às redações.

"Desde então, já atuou por várias salas, um pouco por todo o país, inclusive fez algumas datas em nome próprio. Manuel Rosa tem um projeto mensal no YouTube, o 'Disnarrativo', que protagoniza, escreve, realiza e edita", acrescentaram.

Na mesma nota, referiram ainda que o programa "estreia novos episódios na SIC Radical, todas as sextas, sábados e domingos".