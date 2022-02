Minutos depois de Mariama Barbosa ter recorrido à sua conta oficial de Instagram para revelar ter sido diagnosticada com um "tumor maligno no estômago", a SIC enviou uma mensagem pública à apresentadora e comentadora do canal.

"Mariama Barbosa anunciou hoje que tem um tumor maligno no estômago. A apresentadora já está a ser acompanhada no IPO de Lisboa, diz que vai ser firme, não perder a esperança e sair disto ainda mais forte", realça a estação através da sua conta oficial de Instagram.

"A família SIC está contigo, Mariama! Força", declara o canal em nome da direção e de todos os colegas e amigos de profissão de Mariama.

A apresentadora de 'Tesouras e Tesouros' e antiga comentadora do programa 'Passadeira Vermelha' tem atualmente 47 anos.

