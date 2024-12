Preta Gil realizou nas últimas horas uma nova cirurgia para retirar o tumor que lhe foi diagnosticado. A intervenção, com duração de 18 horas, decorreu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com início na quinta-feira (19 de dezembro).

Malu Barbosa, amiga da cantora, assegurou através das redes sociais que tudo correu como esperado.

"A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e a dormir... Ela é muito guerreira e venceu mais esta", declarou.

Preta Gil, de 50 anos, recebeu o diagnóstico de um tumor maligno no reto em janeiro de 2023.