Daniel Oliveira recorreu à sua página de Instagram para comemorar a vitória do seu canal, referindo-se às audiências relativas ao mês passado.

"Sobre abril de 2022: - SIC vence o mês e é há 39 meses consecutivos a estação mais vista em Portugal;

- SIC é líder na média de todos os dias da semana em 2022;

- SIC é o único canal a crescer nos targets comerciais e aumenta a distância para a concorrência;

- SIC lidera manhãs, tardes e as noites dos dias úteis;

- 'Jornal da Noite' foi o programa de informação mais visto do mês;

- 'Isto é Gozar com quem trabalha', 'Ídolos' e 'Casados à Primeira' vista são os programas de entretenimento da SIC mais vistos;

- 'A Serra' terminou como líder e foi vista por uma média de mais de 900 mil pessoas desde o início;

- Diários do 'Casados à Primeira Vista' impõem-se e vencem a principal nova aposta da concorrência;

- 'Caixa Mágica' estreou-se este mês e é líder nas tardes de sábado", enumerou.

"Abril representa uma das vitórias mais relevantes, porque alcançada contra o maior investimento feito por um canal português num só mês nos últimos anos em Portugal; contra a manipulação, construção ou indução de narrativas de destabilização; contra a soberba de quem desdenhou da qualidade e brio dos profissionais da SIC, que provaram mais uma vez de que fibra são feitos e reagiram serenamente a uma natural menor distância face aos concorrentes. Ganhar este mês representa mais um passo no objetivo de conquistar o ano, mantendo a diversificação da nossa oferta, a aposta na qualidade e a tónica na inovação, quer na SIC quer na Opto", acrescentou.

"Vamos continuar a dar o melhor de nós, fiéis aos nossos princípios, com rigor orçamental e focados no essencial, para cumprir o compromisso diário que temos com quem nos vê. Obrigado pela confiança", completou.

Por sua vez, Cristina Ferreira fez questão de partilhar um "post sobre a verdade dos números". "A TVI não ganhou o mês de abril. Ficou a 0,36 do seu concorrente direto. Desde o início de 2019 que a TVI não estava tão próxima. É um crescimento assinável e fruto de muito empenho de uma equipa motivada e que tem nos espectadores o seu principal foco. A TVI lidera o prime time com a novela 'Festa é Festa' a destacar-se na liderança e a deixar a nova novela da concorrência a milhares de espectadores de diferença", realçou.

"Ao fim de um ano. A novela 'Quero é Viver' é líder no horário e reúne a preferência dos portugueses. As manhãs e as tardes são da TVI. O 'Dois às 10' e o 'Goucha' são líderes das manhãs e tardes e o 'BB Diário' também. As noites de domingo são da TVI com o 'Big Brother' a ser o programa mais visto do país. Também o 'Conta-me' é líder no seu horário", salientou também.

"Estamos a trabalhar para ter cada vez mais a sua preferência. Fazemos o nosso melhor. Estamos profundamente orgulhosos de todas as equipas. A honestidade, a verdade e a união são os valores que nos norteiam diariamente. E agradecemos a todos os que nos vêem. Na média diária ficamos a pouco mais de sete mil espectadores da concorrência. E vencemos grande parte dos dias. Estamos felizes. Obrigada", disse ainda.

