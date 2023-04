Dos criadores de 'Casados à Primeira Vista', está prestes a chegar à SIC 'Paraíso', o novo programa da estação de Paço de Arcos.

O canal acaba de abrir inscrições para este novo formato "que promete desafiar, sem qualquer resquício de dúvida, os mais destemidos e aventureiros".

"Imagina-se a casar e ir instantaneamente viver para um local paradisíaco com alguém que acabou de conhecer? Pois é precisamente isso que a SIC lhe propõe", pode ler-se no comunicado do canal.

As inscrições, segundo a mesma nota, podem ser feitas através do endereço de email paraiso@sic.pt. .

Importa lembrar que a TVI, por outro lado, também já abriu inscrições para um formato que apresenta muitas semelhanças com 'Casados à Primeira Vista'.

Leia Também: Toy e Vera Kolodzig em 2 canais em simultâneo. 'Conta-me' em dose dupla