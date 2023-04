A luta pelas audiências continua a obrigar os canais portugueses a inovar. É isso mesmo que irá acontecer uma vez mais no próximo fim de semana.

Para que não perca os melhores argumentos dos três principais canais, o Fama ao Minuto reuniu para si os principais programas a ter em conta este sábado e domingo.

RTP

A estação pública continua a ter Isabel Silva nas tardes de sábado, num formato que dá palco a talentos relacionados com a música portuguesa. Logo depois assume a antena Fernando Mendes, com mais uma emissão do 'Preço Certo'. À noite, a RTP oferece um episódio de 'Missão: 100% Português', apresentado por João Paulo Sousa e Vera Kolodzig, e outro de 'Taskmaster', que terá Salvador Martinha como convidado especial. No domingo, o 'Aqui Portugal' segue até Aveiro e o fim de semana termina com o segundo episódio da nova temporada de 'The Voice Kids'.

SIC

Marco Paulo continua a gravar novos episódios do seu programa em nome próprio da SIC. É com esse formato que a estação dará início a mais um sábado, sendo que à tarde, a entrevista do Alta 'Definição' será com Daniela Ruah. O 'Caixa Mágica', de Fátima Lopes, terá Rita Ribeiro como 'estrela da tarde'. O 'Jornal da Noite' será seguido de um episódio de 'Sangue Oculto' e a noite termina com um 'Vale Tudo' especial com convidados como Toy e Vera Kolodzig, que nesse horário também estarão na antena da RTP.

Já no domingo, 'Famashow' e 'Domingão' completam a tarde, sendo que à noite há 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' e mais um episódio de 'Os Traidores'.

TVI

A TVI começa o fim de semana com o 'Dois às 10'. O 'Conta-me' será com Goucha e o jornalista Pedro Benevides, com o 'Em Família' a dar, já ao final da tarde, lugar ao 'Vai ou Racha'. 'Queridos Papás' e o bloco de acontecimentos mais relevantes desta semana de 'O Triângulo' finalizam o dia.

No domingo há nova edição do 'Conta-me', com Manuel Melo, e o 'Somos Portugal' será transmitido a partir do Barreiro. Cristina Ferreira conduz, à noite, mais uma gala de 'O Triângulo'.

Leia Também: João Montez tem novo projeto (e é fora da televisão)