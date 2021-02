Shay Mitchell surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar duas fotografias cujo destaque vai para o seu corpo.

Numa das imagens, a atriz mostra que no ano passado ganhou mais uns quilinhos, devido à quarentena. E numa outra foto, a figura pública destaca as mudanças que o corpo, entretanto, sofreu com a perda de peso.

Shay explicou que em 2020, com a chegada da pandemia, adotou alguns hábitos menos saudáveis para superar a quarentena.

Na altura, optou por "comida reconfortante, roupas confortáveis e deixou de lado a rotina de exercício físico".

"E esteve tudo bem... por um tempo", acrescentou, mostrando-se agora com vontade de recuperar a forma física que tinha antes da pandemia. "Fiz um pacto comigo mesma de que 2021 seria diferente", partilhou.

"Em apenas quatro semanas, senti-me mais em forma do que há muito tempo e já tenho resultados para mostrar", destacou. "Sinto-me mais saudável, enérgica", disse ainda.

Veja as mudanças no corpo da atriz e a mensagem completa:

Recorde-se que Mitchell deu as boas-vindas ao primeiro filho em 2019, a pequena Atlas Noa, fruto da relação com Matte Babel. Na altura, a atriz voltou ao ginásio um mês após o parto.

Leia Também: Lisa Rinna defende filha de críticas após posar em lingerie