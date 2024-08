Sara Norte viveu uma experiência que a marcou num dos projetos. No caso, conta, estava a gravar uma série e "estava a fazer uma cena de pós sexo".

"No guião dizia que eu estava por baixo dos lençóis. Portanto, não tinha que haver nudez. Não tenho qualquer tipo de problema em mostrar o meu corpo, mas quando se justifica", recordou.

De seguida explicou que "tinha ficado combinado com o seu agente - que até a defendeu na altura - que não ia mostrar o corpo", até porque além de "não se justificar", estavam a "pagar-lhe uma miséria".

"Chego ao set, pronta para filmar, com um robe para me meter na cama, e duas mulheres chamam-me para dentro de uma sala e dizem-me: 'Ou mostras as mamas, ou és despedida agora e chamamos outra para fazer’. Isto quando já estava tudo combinado com o realizador, que ele próprio estava a dizer que não se justificava", relatou.

"Disse que então podiam-me despedir mas tinham de me pagar tudo o que me deviam naquele preciso momento. Vão-me pagar e eu vou-me embora, e arranjem quem vocês quiserem. Mas se fosse uma miúda de 18 anos, tinha-se sujeitado. Isto foi há uns quatro ou cinco anos", partilhou ainda. "Portanto, estas coisas ainda acontecem", comentou.

Por fim, diz, "não mostrou as mamas e ganhou o seu dinheiro". Aliás, lembra, quando falou com o realizador e explicou o que se passou, o próprio disse "que não estava a perceber o que se estava a passar porque não tinha pedido para a atriz mostrar o corpo".

"Isto continua a acontecer e é assustador, porque às vezes apanham miúdas que estão a começar a carreira - em que a concorrência é muita - e querem entrar no meio, e não conseguem, e têm que fazer certas coisas", acrescentou a atriz.

"Isto é assédio. Atenção que o assédio não é [só] alguém dizer a outra pessoa 'gostava imenso de te levar para a cama'. Assédio implica uma relação de abuso de poder e de confiança. Implica alguém dizer-te 'se não fizeres isto, sofrerás represálias. Isso é que é assédio. Depois há o assédio sexual, o assédio moral, o assédio profissional...", reagiu Joana Latino.

