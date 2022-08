Shawn Mendes está solteiro desde que se separou de Camila Cabello em novembro de 2021 e, para encontrar um novo o amor, o artista registou-se numa aplicação de encontros para celebridades.

Raya é a app em causa, que é conhecida como o 'Tinder dos ricos e dos famosos' e onde, entre outros aspetos, os utilizadores precisam de ser aprovados com base no nível de beleza que têm.

O surgimento do cantor nesta plataforma, noticiado pelo The Sun, surge pouco tempo depois de Camila Cabello ter sido vista de mãos dadas com Austin Kevitch, o seu novo namorado.

