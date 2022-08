Camila Cabello, de 25 anos, assumiu publicamente o romance com o empresário Austin Kevitch, de 31.

A cantora confirmou os rumores ao aparecer em público, de mão dada, com o CEO da aplicação Lox Club.

O casal foi fotografado durante um passeio em Los Angeles, nos Estados Unidos, e as imagens estão agora a correr a imprensa internacional e as páginas de fãs.

Este é o primeiro relacionamento que Camila Cabello assume desde que no final de 2021 confirmou o fim do namoro com Shawn Mendes.

