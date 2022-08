A nova edição do 'The Voice' americano vai contar com Camila Cabello como jurada.

A cantora vai juntar-se assim a Blake Shelton, Gwen Stefani e John Legend na 22.ª edição do concurso que começa já em setembro deste ano.

Para anunciar que Camila Cabello vai integrar o painel de jurados, o programa lançou nas redes sociais um divertido vídeo em que a jovem artista recebe 'ameaças', desconhecendo a origem das mesmas.

Veja abaixo o vídeo em causa.

