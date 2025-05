Gwen Stefani assinalou publicamente o aniversário do filho, Kingston, que completa 19 anos. A cantora recorreu ao Instagram para lhe dedicar uma carinhosa mensagem.

Ao mostrar várias imagens do jovem, umas mais antigas e outras mais atuais, Gwen Stefani escreveu: "Kingston, mudaste a minha vida para sempre."

"Amamos-te muito. Feliz aniversário", acrescentou a mamã 'babada', tendo recebido várias carinhosas reações na caixa de comentários da publicação.

Além de Kingston, recorde-se, Gwen Stefani é também mãe de Apollo, de 11 anos, e Zuma, de 16, fruto do casamento terminado com Gavin Rossdale, de quem se separou em 2015 (após quase 12 anos de casamento). De lembrar também que a cantora está atualmente casada com Blake Shelton.

