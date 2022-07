Camila Cabello recuou no tempo e lembrou os momentos em que fazia parte das Fifth Harmony, juntamente com Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah-Jane Hansen.

Esta quinta-feira, a cantora assinalou os dez anos do grupo que se formou na segunda temporada de 'The X Factor USA', em 2012.

Junto de uma fotografia onde aparece com os restantes membros do grupo, Camila Cabello contou: "Quando esta foto foi tirada nós mal nos conhecíamos".

A artista destacou depois a caminhada que fizeram e que mudou a vida de todas para sempre, recordando as "gargalhadas, as piadas e os momentos em que se beliscava a pensar que era um sonho".

"Muito amor e felicidade para estas senhoras, Fifth Harmony, e obrigada aos fãs que se divertiram connosco ao longo desta caminhada", escreveu ainda.

Leia Também: Camila Cabello fala sobre o fim das Fifth Harmony em nova música