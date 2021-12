Shawn Mendes lançou uma balada - 'It'll Be Okay' -, esta quarta-feira, 1 de dezembro, duas semanas depois do artista de 23 anos e da namorada, Camila Cabello, terem anunciado o término do relacionamento de dois anos.

Conforme nota a revista People, Mendes dá pormenores sobre o namoro na letra da música ao referir: "O futuro com que sonhámos está a escurecer", acrescentando que "ficará tudo bem".

"Se me dizes que vais embora / Vou facilitar / Vai ficar tudo bem / Se não conseguimos parar de sangrar / Não temos de concertar / Não temos de ficar / Vou-te amar de qualquer forma", ouve-se ainda.

No dia em que a música foi lançada, Shawn partilhou uma fotografia do pôr do sol numa praia.

