A vida após confinamento não foi a mesma para Shawn Mendes e Camila Cabello. A relação dos artistas floresceu durante o confinamento por causa da pandemia, mas quando a rotina voltou a acelerar o romance 'esfriou'.

Em conversa com a People, uma fonte disse: "Eles viveram uma relação intensa no ano passado e passaram meses juntos durante o confinamento em Miami. Ambos pareciam muito felizes e pareciam estar a gostar de fazer uma pausa no trabalho".

No entanto, tudo mudou quando regressaram ao trabalho e o namoro de dois anos acabou.

"As coisas estão diferentes, agora. É mais uma vida normal. Eles têm carreiras que estão a caminhar em diferentes direções. Passaram de todos os dias juntos a não estarem nenhum tempo juntos agora", destacou ainda a fonte.

