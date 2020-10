Os fãs de Shawn Mendes estão em modo contagem decrescente para o lançamento de 'In Wonder', o documentário da Netflix sobre a vida do artista para lá das câmaras. E enquanto o filme não fica disponível, o músico vai aguçando a curiosidade dos seus admiradores...

Na noite desta terça-feira, dia 20, deu a conhecer o tão aguardado trailer, no qual frisa que o filme "não é sobre um músico conhecido", mas sim sobre "um tipo que está a crescer".

Além de relatar as vicissitudes da vida artística, Shawn Mendes vai abrir a porta aos temas mais privados, nomeadamente o namoro com Camila Cabello, com quem está desde 2019.

Na parte final do vídeo, com cerca de dois minutos, o cantor declara-se à companheira: "Uma música toca na rádio ou algo assim e eu penso que é sobre ti, sempre foi sobre ti".

Recorde-se que o casal namora desde 2019 e já lançaram juntos uma canção, o tema 'Señorita'.

Ver esta publicação no Instagram Thank you all so much for being on this journey with me Wonder.lnk.to/InWonderNetflix Uma publicação partilhada por Shawn Mendes (@shawnmendes) a 20 de Out, 2020 às 9:02 PDT

