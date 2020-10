Camila Cabello e Shawn Mendes terminaram o namoro? Foram estes os rumores aos quais a cantora fez questão de 'responder' através de uma publicação nas redes sociais.

A artista de 23 anos usou a sua conta de Instagram para dar os parabéns ao companheiro pelo seu novo projeto, 'Wonder', aproveitando para se declarar e provar que os dois continuam unidos.

"Ele criou este álbum com cada parte da sua alma, espírito e a sua essência, com as intenções mais puras. Meu amor, estou tão orgulhosa da pessoa que és e entusiasmada para as pessoas ouvirem e verem o teu coração", afirmou.

Importa notar que os rumores surgiram porque o casal não tem aparecido junto nos últimos meses.

Leia Também: Cláudio Ramos responde à letra: "Não sou um bibelô ou uma flor de estufa"