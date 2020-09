Sharon Stone revelou, esta terça-feira, que de todas as pessoas com quem se cruzou na cinema ao longo da carreira de quatro décadas, Robert De Niro foi "de longe" a quem deu o "melhor beijo".

Recorde-se que os atores contracenaram no filme 'Casino', de 1995, onde a atriz deu vida a Ginger McKenna e o ator interpretou Sam Rothstein.

"O Robert De Niro foi, de longe, o melhor beijo", afirmou Sharon em 'Watch What Happens Live'. "Ele era o ator que eu mais admirava... Só queria poder sentar-me à mesa com o Robert De Niro e controlar-me. Talvez porque simplesmente o tinha em tão boa conta, foi o auge do momento do beijo para mim", acrescentou.

A atriz brincou ainda que De Niro até podia lhe ter "batido na cabeça com um martelo" que teria ficado emocionada.

"Eu estava tão apaixonada por ele como atriz", admitiu. "Foi fabuloso. Nem sei se consigo comparar aquilo com qualquer outro ator", destacou.

