Sendo uma das grandes estrelas de Hollywood, Sharon Stone passou por vários momentos complicados ao longo da sua carreira como atriz. Em entrevista à revista L'Officiel, a artista garante que nunca teve relações íntimas com ninguém para conseguir crescer na indústria, mas nota que foi vítima de assédio sexual.

"Nunca dormi com ninguém para conseguir trabalho. Mas isso não me impediu de ser assediada sexualmente por pessoas que conhecia e que não conhecia", nota.

Posteriormente, a artista afirmou que espera que o seu testemunho possa ajudar outras mulheres que também estejam na mesma situação.

No seu novo livro, 'The Beauty of Living Twice', a artista revela que decidiu em chamar a atenção para o assunto perante o número de casos de que teve conhecimento.

"Sei que todas estas mulheres e homens que foram assediados, violados (...) que foram atormentados sexualmente mereciam o seu dia no tribunal. Sei que isso é verdade", escreveu no livro, notando que a falta da atuação das autoridades é tão grave como os próprios crimes que foram praticados.

Neste projeto, Sharon dá ainda detalhes da sua própria experiência depois de ter sido abusada pelo padrasto.

