Sharon Stone revelou que o cirurgião plástico que a operou em 2001 colocou-lhe implantes mamários maiores do que tinha pedido.

"Fiquei estupefacta, descobri que tinha as mamas maiores e ele disse que combinavam melhor com o tamanho do meu quadril", revelou a atriz de 'Instinto Fatal' no seu livro de memórias - 'The Beauty of Living Twice'.

"Ele mudou o meu corpo sem a minha autorização ou consentimento", notou.

A atriz conta que quando perguntou ao profissional porque é que este não tinha respeitado o combinado, ele respondeu que pensava que "iria ficar bem com mamas maiores e 'melhores'".

Note-se que Stone teve de se submeter a uma cirurgia reconstrutiva depois de descobrir a presença de dois tumores benignos. A artista descreve que um deles era "gigante, maior do que a mama sozinha".

O livro será lançado esta terça-feira, dia 30 de março.

