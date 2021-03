Sharon Stone recebeu a vacina contra a Covid-19 este sábado, dia 20 de março. A novidade é anunciada pela própria através da sua conta oficial de Instagram.

A atriz, atualmente com 63 anos, partilhou com os seguidores uma fotografia captada no momento em que é inoculada.

"Recebi a minha primeira vacina", pode ler-se na legenda da imagem, captada em Los Angeles - Califórnia.

