Sharon Osbourne testou positivo à Covid-19. A revelação é feita no Twitter da apresentadora de televisão, de 68 anos.

A esposa de Ozzy Osbourne sofreu uma "breve hospitalização", mas encontra-se agora a recuperar e isolada do marido - que por sofrer de Parkinson e ter 72 anos poderia ser um doente de grande risco.

“Queria partilhar que testei positivo à Covid-19. Após uma breve hospitalização, estou agora a recuperar-me num local longe de Ozzy (que teve resultado negativo), enquanto o 'The Talk' se encontra num hiato programado", pode ler-se na sua publicação, onde se refere por último ao programa de TV do qual faz parte do leque de apresentadoras.

Importa referir que na origem do teste positivo de Sharon pode ter estado o facto de, na semana passada, Carrie Ann Inaba, colega de Sharon, uma das apresentadoras de 'The Talk', ter revelado estar infetada com o novo coronavírus.

