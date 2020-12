O príncipe Christian da Dinamarca, filho mais velho do príncipe herdeiro Frederik e da princesa Mary, testou positivo para a Covid-19.

Houve um surto na escola do jovem, de 15 anos, em Hellerup, como indica um comunicado da família real, citado pela revista Hello.

O príncipe, que é o segundo na linha de sucessão ao trono, testou positivo ao novo coronavírus depois dos pais terem sido informados sobre o surto, no dia 6 de dezembro. Christian está isolado no Frederik VIII's Palace, em Amalienborg.

"Além da família do príncipe herdeiro, o príncipe Christian não tem mantido contacto com outros membros da família real nos últimos tempos", destaca o comunicado, referindo que vão seguir todas as recomendações.

Frederik e Mary são ainda pais da princesa Isabella, de 13 anos, e dos gémeos o príncipe Vincent e a princesa Josephine, de nove.

