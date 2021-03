Sharon Osbourne gerou polémica ao defender o comentador Piers Morgan depois das críticas que este fez a Meghan Markle no âmbito da entrevista a Oprah Winfrey. A também comentadora do programa 'The Talk' fez até um pedido de desculpas público no decorrer das suas declarações, mas nem assim se livrou de ser alvo de ameaças de morte.

Com as ameaças dos fãs a subirem de tom, sabe-se agora que a celebridade, de 68 anos, está preocupada com a sua segurança pessoal.

A causar a preocupação de Sharon estão chamadas telefónicas feitas para sua casa a ameaçar a sua segurança, a da sua família e até dos seus cães.

De acordo com o TMZ, Sharon contratou uma equipa de segurança privada e resolveu manter funcionários a 'guardarem' a porta da sua casa em Los Angeles durante toda a semana.

