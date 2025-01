Cristiano Ronaldo reencontrou-se com um amigo especial: Piers Morgan. O craque português fez questão de partilhar com os seguidores do Instagram este momento, conforme poderá ver pela partilha de seguida.

"É sempre bom pôr a conversa em dia com o meu bom amigo Piers Morgan", realça Ronaldo na legenda da partilha.

De notar que em 2022, Ronaldo deu uma entrevista ao conhecido jornalista britânico na qual falou sobre a morte do pai, recordou a infância e juventude, bem como o polémico caso em que se viu envolvido após ser acusado de violação.