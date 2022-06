Shanna Moakler decidiu desfazer-se do anel de noivado que Travis Barker lhe ofereceu e colocou a peça em leilão, tendo sido depois vendida por 96.500 mil dólares (cerca de 90 mil euros), na passada sexta-feira.

Não foi revelada a identidade do novo dono/a do anel, mas sabe-se que é uma peça com um diamante da Cartier.

Antes de dar início ao leilão, Shanna Moakler disse à Us Weekly que esperava receber um valor de seis dígitos pela peça.

"Espero que seja vendido por 120 mil dólares. Custou cerca de 160 mil", partilhou com a revista.

Embora a decisão de desfazer-se do anel tenha sido após Kourtney Kardashian ter dado o nó com Travis Barker em Itália, Shanna Moakler assegura que a decisão não teve nada a ver com o casamento.

"Tenho a certeza que as pessoas assumiram que [estava relacionado com o casamento], mas eu simplesmente queria encontrar um vendedor adequado e o Worthy.com é o mais profissional e sei que dará a esta peça a atenção que merece", explicou.

