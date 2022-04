Dias depois de Travis Barker e Kourtney Kardashian terem partilhado com o mundo o desejo de terem um filho em comum, a 'ex' do músico reagiu à novidade.

Shanna Moakler apoiou a decisão do casal. "Acho que se isso é um desejo deles, então é fantástico", afirmou em conversa com a Us Weekly.

"Não tenho problema nenhum com isso. A relação pessoal deles não é nada em que me envolva", acrescentou.

De recordar que Kourtney, de 43 anos, revelou anteriormente que está a passar por tratamento de fertilização in vitro para tentar engravidar do baterista, de 46 anos.

Kourtney Kardashian já é mãe de Mason, de 11 anos, Penelope, de nove, e Reign, de seis, da relação terminada com Scott Disick. Travis Barker é também pai de Alabama, de 16 anos, e Landon, de 18, da relação terminada com Shanna Moakler.

