Shakira acaba de seguir o exemplo de artistas como Bob Dylan. A cantora e compositora colombiana de 43 anos vendeu os direitos de autor das 145 canções que gravou ao fundo financeiro Hipgnosis Songs Fund Limited três décadas depois de ter gravado o primeiro álbum. A intérprete de sucessos globais como "Loca", "Underneath your clothes" e "She wolf", que já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo, tinha apenas 13 anos quando, no início de 1991, gravou aquele que seria o seu primeiro álbum, "Magia".

O valor da operação não foi divulgado mas os analistas falam num contrato milionário. "Aos oito anos, muito antes de começar a cantar, comecei a escrever para dar sentido ao mundo. Cada uma das minhas canções é o reflexo da pessoa que eu era no momento em que as compus mas, a partir da altura em que são lançadas no mundo, deixam de me pertencer só a mim. Passam também a pertencer a quem as aprecia. Tenho orgulho em ter escrito canções que me deram o privilégio de poder comunicar com os outros e de poder ser parte integrante de algo que me transcende. Sei que o Hipgnosis Songs Fund Limited é um excelente lugar para o meu catálogo", afirmou publicamente Shakira, confirmando o negócio.

"Estou muito feliz por me associar a uma empresa que valoriza verdadeiramente os artistas e as suas criações e que é um aliado para os compositores de canções de todo o mundo que se preocupam, efetivamente, com a vida prolongada das suas composições", elogia a cantora. Shakira tornou-se numa estrela mundial quando lançou o álbum "Pies descalzos", em 1995. Casada com o futebolista espanhol Gerard Piqué, é uma das únicas três artistas femininas a conseguir mais de 2.000 milhões de visualizações no YouTube.