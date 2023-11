Shakira esteve à conversa com a edição colombiana da revista ¡Hola! e comentou as letras das suas últimas músicas, inspiradas no fim da relação com Gerard Piqué.

"Pessoas da minha equipa tentaram convencer-me a mudar a letra, mas eu não sou a ONU, sou uma artista e, acima de tudo, uma mulher", destacou a artista sobre o tema 'Sessions #53', que fez juntamente com Bizarrap e que tem claras referências ao 'ex' e à nova companheira do mesmo.

Shakira também falou sobre os filhos que tem em comum com o ex-jogador de futebol, os pequenos Sasha e Milan, afirmando que "nunca os viu tão felizes".

Comentando a mudança de Barcelona para Miami, onde está atualmente a viver com as crianças, partilhou: "Eles vão às atividades extracurriculares sem serem perseguidos, não é como em Barcelona, onde tínhamos paparazzi à porta todos os dias".

"O Milan e o Sasha, felizmente, são muito extrovertidos e têm bons amigos que gostam deles pelo que são e não por serem filhos de famosos", acrescentou ainda, realçando também que os meninos têm sido, "desde o dia em que nasceram, a sua maior inspiração".

