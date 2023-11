Gerard Piqué esteve em frente aos aos microfones do 'El món', na RAC1, para falar de futebol, mas acabou por comentar assuntos mais pessoais.

O ex-jogador do Barcelona garante que não dá atenção ao que a imprensa diz sobre ele, especialmente depois do fim polémico da relação com Shakira, com quem tem dois filhos em comum.

"Não posso vir todos os dias negar coisas que não são verdadeiras. Não quero falar sobre isso e não vou falar, mas de tudo o que se passou, as pessoas não sabem nem 10% do que aconteceu. Eu também não quero, porque é privado", comentou Piqué.

O 'ex' de Shakira entende, ainda assim, que "faz parte do circo e do espetáculo" as pessoas terem opiniões sem saberem. "Nada muda na minha vida por causa do que falam, não importa nada. Isso ajuda-me, vivi os últimos anos da minha carreira assim e correu muito bem", acrescentou.

De recordar que Gerard Piqué foi acusado de trair Shakira com Clara Chía Marti, com quem o ex-futebolista mantém atualmente uma relação.

