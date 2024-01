Foi há precisamente um ano que Shakira lançou aquele que é já um dos seus maiores êxitos, 'Music Sessions #53', uma parceria feita com Bizarrap.

Naquela altura, a música soou como um ataque a Gerard Piqué e a letra parecia falar inteiramente sobre o fim da relação entre ambos, com destaque para os versos: "Entendí que no es culpa mía que te critiquen/ Yo solo hago música, perdón que te sal-pique" e "tiene nombre de persona buena/ Claramente no es como suena", que em português significam "entendi que não tenho culpa que te critiquem/ Eu só faço música, desculpa se isso te salpica" e "tem nome de uma boa pessoa/ Claramente não é o que parece". Uma notória referência aos nomes de Piqué e da sua namorada, Clara Chía.

Além destes, tornou-se ainda icónico o verso "Las mujeres ya no llorán, las mujeres facturan" [As mulheres já não choram, as mulheres faturam]".

Contas feitas, a música soma mais de 21,6 milhões de reproduções no YouTube e mais de 865 milhões de 'plays' no Spotify.

De recordar que Shakira e Gerard Piqué se separaram ao fim de 12 anos juntos, após a cantora ter descoberto uma traição por parte do ex-jogador com Clara Chía, que é agora sua namorada. O ex-casal tem dois filhos em comum, Milan e Sasha, que vivem agora com a mãe em Miami.

Leia Também: Shakira e Piqué vivem período de tréguas?