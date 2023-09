Shakira está em vias de lançar um novo tema e, ao que tudo indica, este será mais um repleto de indiretas ao ex-companheiro, Gerard Piqué.

A cantora, durante uma curta entrevista dada durante a sua presença nos MTV Video Music Awards, anunciou que a canção 'El Jefe' [O/A Chefe'] estará disponível já na próxima semana mas o título da mesma fez 'soar algumas campainhas'.

O Jornal AS já havia divulgado que os amigos de Piqué se referiam a Shakira como 'a chefe', nas conversas que tinham com o antigo jogador do Barcelona, dado que este tinha de pedir autorização à cantora para sair e se divertir.

Até ao momento, não há certezas de que a música seja uma resposta a esta 'piada interna', mas os fãs de Shakira esperam com muita ansiedade pelo lançamento.

