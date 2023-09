Shakira separou-se de Gerard Piqué em 2022 e admite que esse momento mudou drasticamente a sua vida.

A cantora colombiana, que vive agora em Miami com os filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, deu uma entrevista à Billboard onde falou sobre o tema.

"Eu dedicava-me a ele. À família, a ele. Foi muito difícil para mim focar-me na minha carreira profissional enquanto estava em Barcelona", começou por dizer.

"Foi complicado logisticamente conseguir alguém para colaborar lá. Tinha que esperar que as agendas coincidissem ou que alguém se dignasse a vir. Eu não podia deixar os meus filhos e simplesmente ir a algum lugar para fazer música fora da minha casa. Foi difícil manter o ritmo", confessou.

"Às vezes eu tinha ideias que não conseguia executar. Neste momento, tenho uma ideia e posso colaborar imediatamente com quem quiser. Algo inevitável sobre Miami, Los Angeles, os Estados Unidos em geral é que tenho o apoio logístico e técnico, os recursos, as ferramentas, as pessoas. Morando em Espanha, tudo isso estava em suspenso", acrescentou a cantora.

Shakira referiu ainda que acredita que a sua carreira musical se tornou uma "terceira prioridade" durante o tempo que esteve com Gerard Piqué.

