As noites escaldantes de Zena e André Abrantes estão a ser tópico entre o restante grupo. Os concorrentes do 'Big Brother' queixam-se que não conseguem descansar devido aos barulhos feitos pelo casal, e Renato chegou mesmo a confrontar a dupla com o seu desconforto.

No banco de comentadores do 'Extra', as opiniões foram também unânimes. "Têm de ter um bocadinho de noção", apelou Fanny.

Marta Cardoso, por sua vez, criticou a postura do casal quando confrontado com o desagrado dos colegas: "Parece que vejo gozo ali. Parece que parte da excitação passa por serem ouvidos e vistos. Isto tudo apimenta a relação".

"Há uma vaidade imensa", atirou ainda a psicóloga Susana Dias Ramos.

