Nick Cannon terá sido pai pela sétima vez, o quarto filho num ano. A modelo Alyssa Scott - que pareceu confirmar que estava grávida do artista no Dia do Pai - anunciou este sábado a chegada do filho.

"Vou amar-te para a eternidade", disse na legenda de algumas imagens que marcam este momento especial.

De acordo com a People, Alyssa revelou numa outra partilha que deu as boas-vindas ao filho no dia 23 de junho.

