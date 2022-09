Na OPTO, a plataforma de streaming da SIC, acaba de estrear uma série que já está envolta em polémica. 'Praxx' tem sido associada à tragédia do Meco, que se diz ter sido a principal inspiração, embora os pais das seis vítimas mortais refiram que não foram contactados. Em conversa com os jornalistas durante a festa de apresentação da nova grelha da estação, o diretor de programas, Daniel Oliveira, explicou porquê.

"A série é inspirada em eventos reais. As praxes são um evento real e é com base nesse contexto que criámos esta série, que é completamente original, com personagens originais e em cenários ficcionados, portanto, não há nenhuma correspondência entre aquilo que vamos ver e personagens e acontecimentos que possam ter existido. Acredito e percebo que as pessoas possam fazer associações, até pela forma como as coisas são faladas, mas esta série é uma obra de ficção.", disse o, também, apresentador.

Sobre o motivo que levou à criação deste projeto, Daniel Oliveira sublinhou que este é um "assunto relevante e estruturante na sociedade portuguesa". "Acreditamos que não deve ser esquecido e deve merecer também uma reflexão, é isso que a série vai procurar", acrescentou.

Nas redes sociais, as imagens já divulgadas da série, que estreia a 9 de setembro, também causaram alguma indignação, com várias críticas sobre a forma como as praxes são retratadas.

Leia Também: Daniel Oliveira mostra brincadeiras com as filhas