Daniel Oliveira usou as redes sociais para partilhar com os seguidores momentos de brincadeiras com as filhas na praia.

Tratam-se de ternurentas fotografias nas quais o diretor-geral de Entretenimento e diretor de programas da SIC aparece com Alice, de quatro anos, e Inês, de um.

Na legenda da publicação escreveu "Capitães da Areia", fazendo assim alusão ao livro de Jorge Amado.

Recorde-se que ambas as meninas são frutos do casamento com Andreia Rodrigues.

