Sérgio Rossi esteve no centro da polémica no passado fim de semana. A dar que falar estiveram as recentes declarações da concorrente do 'Big Brother' Jéssica Antunes sobre uma alegada chantagem e assédio por parte de um cantor famoso para quem esta diz ter trabalhado.

Uma vez que foi a própria quem tornou público logo que entrou no reality show da TVI que fez parte da equipa de Sérgio Rossi, o nome do cantor foi imediatamente associado à polémica.

Pronto a esclarecer a situação, Sérgio Rossi entrou esta quarta-feira em direto, através de chamada telefónica, no programa 'Você Na TV.

"Em primeiro lugar deixem-me dizer-vos que, conforme já sabem, vou estar até ao final desta semana, juntamente com o meu advogado, à espera de um esclarecimento sobre esta situação, dado por quem de valor, antes de avançar com um processo crime", afirma, desmentindo todas as acusações.

"Tenho um carreira com 20 anos onde nunca existiram suposições e rumores sobre a minha pessoa no âmbito deste tipo de conversas e de crimes, fosse com quem fosse", garante.

Por fim, Sérgio Rossi esclareceu a sua relação com a concorrente do 'Big Brother': "A Jéssica é uma pessoa que me manda mensagens, que vai beber café comigo às vezes e há um mês e meio esteve a almoçar comigo e com a minha equipa, juntamente com a irmã dela - a Margarida", reforça.

