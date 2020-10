A concorrente Jéssica Antunes continua a abrir o livro da sua vida em conversas muito reveladoras com o amigo Rui Pedro. Depois de ter contado que teve um caso amoroso com uma personalidade famosa pouco antes de entrar na casa do 'Big Brother', a bailarina dá a conhecer que foi alvo de chantagem e assédio por parte de um cantor português.

"Meteu-me entre a espada e a parede", começa por revelar Jéssica, sem referir o nome do cantor em causa.

"'Ou te envolves comigo ou não danças nem para mim nem para mais ninguém'", cita a jovem, garantindo que em resposta a esta chantagem preferiu deixar o trabalho que tinha na época como bailarina do artista em questão.

No seu testemunho revelador, a concorrente do 'BB' conta ainda que o homem de que fala "bebia muito" e que o seu ex-marido chegou a atender os seus telefonemas persistentes.

Recorde-se que, no que respeita ao percurso profissional de Jéssica Antunes enquanto bailarina, é conhecido que esta fez parte da equipa do cantor Sérgio Rossi.

Leia Também: Jéssica Antunes teve caso com famoso. Sérgio Rossi ou Ângelo Rodrigues?