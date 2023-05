Sérgio Rosado comemora uma data muito especial esta segunda-feira, dia 22 de maio. A filha mais nova do cantor, Iara, completa 11 anos.

No Instagram, Sérgio Rosado publicou um vídeo com várias imagens que destacam o crescimento da menina, começando com recordações únicas do dia em que nasceu.

"E assim se passaram 11 anos. Tem sido maravilhoso ver-te crescer e perceber que te estás a tornar numa linda menina/mulher. Hoje não só celebramos o teu nascimento como também o dia mundial do abraço e sabes que o nosso será sempre o teu porto seguro", escreveu o papá 'babado'.

De recordar que o cantor, da dupla Anjos, é ainda pai de Ian. Ambos são fruto da relação com Andreia Rosado.

