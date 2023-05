Georgina Rodriguez tirou o domingo para celebrar junto de uma das pessoas que mais ama: a irmã. Ivana completou 31 anos no dia 21 de maio e a festa fez-se não só com Gio, mas também com os sobrinhos Alana, Mateo e Eva, com a filha Deva, e com o companheiro, o escultor Carlos García.

Cristiano Ronaldo não marcou presença mas na caixa de comentários da publicação feita por Georgina no Instagram quis reagir à data especial, deixando vários emojis de corações.

"Comemorando o aniversário da minha alma gémea. Amo-te Shima", escreveu a modelo na partilha em que mostrou as imagens da festa de aniversário de Ivana.

Veja na galeria as fotografias desta ocasião, partilhadas tanto por Ivana, como por Georgina.